МЧС Татарстана напоминает пешеходам и водителям об опасности тумана

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ в республике ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«После трех часов ночи и до восьми часов утра в Татарстане местами ожидается густой туман, который представляет серьезную опасность для всех участников движения», — сообщили в министерстве.

МЧС рекомендует любителям отдыха на природе иметь при себе исправные средства связи и приборы навигации. При ухудшении видимости настоятельно рекомендуется принять меры, чтобы не потерять ориентацию на местности.

Водителям рекомендуется избегать резких торможений, уделить внимание состоянию машин, особенно – тормозной системе и шинам. По возможности следует отказаться от дальних поездок во время тумана.

Пешеходам в условиях плохой видимости следует пересекать дорогу только в предназначенном для этого месте. Не стоит перебегать трассу перед движущимся транспортом, следует двигаться только навстречу транспортному потоку и пользоваться жилетом повышенной видимости или светоотражающими элементами на одежде.

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