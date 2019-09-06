Рекордный урожай картофеля собирают елабужские сельхозпроизводители

(Елабуга, 6 сентября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В этом году елабужские аграрии бьют рекорд по урожайности картофеля и моркови. Овощеводством в районе занимается агрофирма «Вятские зори».

На сегодня собрали картофель с 50 га. Всего же площадь картофельного поля — 460 га.

По данным управления сельского хозяйства, урожайность картофеля в хозяйстве — 320 ц /га, и это самый высокий показатель в республике. Идут местные производители на рекорд и по урожайности моркови — 400 ц/га. Вскоре в агрофирме начнут уборку капусты.

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