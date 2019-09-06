Бизнесмен Троценко вложит в татарстанский «Аммоний» 12 млрд рублей

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Принадлежащая главе корпорации AEON Роману Троценко кемеровская компания «Азот» до конца года приобретет все акции татарстанского АО «Аммоний» и намерена вложить в него за два года примерно 12 млрд рублей инвестиций. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке рассказал журналистам сам бизнесмен, передает агентство «Прайм».

Ранее госкорпорация ВЭБ сообщила, что КАО «Азот» выкупит у нее права требования по кредиту на строительство завода минеральных удобрений «Аммоний» за 900 млн долларов.

Троценко подтвердил приобретение 100% акций «Аммония». При этом он подчеркнул: «Требуются инвестиции, там порядка 12 млрд рублей нужно, это немедленно в течение ближайших двух лет надо сделать».

«Аммоний» был создан в 2016 году на базе Новоменделеевского химического завода, на нем производят аммиак, метанол, гранулированный карбамид и аммиачную селитру. Из-за резкого роста курса доллара предприятие не смогло обслуживать кредиты и накопило значительную задолженность. Большая часть долгов завода приходится на Внешэкономбанк (1,8 млрд долларов из 2,15 млрд).

При этом ВЭБ владеет 22,8% акций АО «Аммоний». Еще 24,3% акций предприятия принадлежат Инвестиционно-венчурному фонду Татарстана, а владельцем оставшихся 52,9% является ООО «Татаммоний».

Принадлежащее Роману Троценко АО «СДС Азот», объединяющее Кемеровское акционерное общество «Азот» и ООО «Ангарский азотно-туковый завод», входит в число крупнейших российских производителей азотных удобрений.

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