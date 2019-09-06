В соцсетях запустили флешмоб «Красота ислама» о добрых делах и открытиях мусульман

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). В социальной сети Instagram стартовал флешмоб «Красота ислама». Инициатива флешмоба принадлежит молодым мусульманам республики, которые решили таким образом привлечь как можно больше внимания пользователей к ценностям ислама.



По условиям флешмоба всем желающим предлагается выложить пост с клипом, рисунком или прозой о том, какие прекрасные поступки, открытия или изобретения совершили мусульмане в своей жизни. При рассказе необходимо отметить страницу социального отдела ДУМ РТ @muslimmol и поставить хештег #КрасотаИслама.



«Вы можете написать обо всем: начиная с того, как ежедневно сосед Марат абый, возвращаясь с вечерней молитвы, кормит бездомных кошек у подъезда, и заканчивая тем, как принцесса Фатима Мухаммед аль-Фихри в 859 году основала старейший из существующих постоянно действующих университетов в мире, Университет Аль-Карауин в Марокко», – говорится в сообщении организаторов.



Самые интересные работы появятся на страницах официальных аккаунтов ДУМ РТ.



Флешмоб стартовал в рамках месячника «Экстремизму – нет!», который проводится в целях укрепления межнационального и межконфессионального согласия в республике, профилактики терроризма и экстремизма.

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