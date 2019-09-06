В соцсетях запустили флешмоб «Красота ислама» о добрых делах и открытиях мусульман

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). В социальной сети Instagram стартовал флешмоб «Красота ислама». Инициатива флешмоба принадлежит молодым мусульманам республики, которые решили таким образом привлечь как можно больше внимания пользователей к ценностям ислама.
По условиям флешмоба всем желающим предлагается выложить пост с клипом, рисунком или прозой о том, какие прекрасные поступки, открытия или изобретения совершили мусульмане в своей жизни. При рассказе необходимо отметить страницу социального отдела ДУМ РТ @muslimmol и поставить хештег #КрасотаИслама.
«Вы можете написать обо всем: начиная с того, как ежедневно сосед Марат абый, возвращаясь с вечерней молитвы, кормит бездомных кошек у подъезда, и заканчивая тем, как принцесса Фатима Мухаммед аль-Фихри в 859 году основала старейший из существующих постоянно действующих университетов в мире, Университет Аль-Карауин в Марокко», – говорится в сообщении организаторов.
Самые интересные работы появятся на страницах официальных аккаунтов ДУМ РТ.
Флешмоб стартовал в рамках месячника «Экстремизму – нет!», который проводится в целях укрепления межнационального и межконфессионального согласия в республике, профилактики терроризма и экстремизма.
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⠀ Запускаем #флешмоб "Красота Ислама"!⠀ ⠀⠀ Вы только представьте в каком потрясающем многонациональном мире мы живем! Каждый народ имеет свои уникальные религиозные традиции и ценности😍⠀ ⠀⠀ Ислам - религия мира, красоты и добра💜 И именно ЭТИ слова должны ассоциироваться у людей, которые не так близко знакомы с нашей религией ;)⠀ ⠀⠀ И именно от тебя и твоих поступков зависит то, с какой стороны люди увидят Ислам (чувствуете ответственность, да?).😅⠀ ⠀⠀ 💥Поэтому, мы запускаем классный #флешмоб "Красота Ислама"!💥⠀ ⠀⠀ 🚩Напишите рассказ,эссе/нарисуйте/напишите стихотворение/снимите клип О ТОМ, какие прекрасные поступки (открытия, изобретения) сделали мусульмане в жизни людей или О ТОМ, как #Ислам изменил вашу жизнь.⠀ ⠀⠀ Вы можете написать обо всём: начиная с того, как ежедневно сосед Марат абый, возвращаясь с вечерней молитвы, кормит бездомных кошек у подъезда и заканчивая тем, как принцесса Фатима Мухаммед аль-Фихри в 859 году основала старейший из существующих, постоянно действующих университетов в мире, Университет Аль-Карауин в Марокко!⠀ ⠀⠀ 🚩Выкладывайте пост!⠀ 🚩Отмечайте @muslimmol⠀ 🚩Ставьте хештег #КрасотаИслама⠀ ⠀⠀ Самые интересные мы выложим у себя @dum_rt и на странице @muslimmol⠀ Остались вопросы? Пишите в директ @muslimmol