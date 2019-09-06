Сельскохозяйственные ярмарки в Елабуге стартуют 14 сентября

(Елабуга, 6 сентября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сельхозярмарки в Елабуге стартуют 14 сентября. Торговые площадки с сезонной продукцией развернутся возле торгового центра «Мираж» (4-й микрорайон) и на территории Старого рынка (историческая часть города). Ярмарки будут проходить каждую субботу, сообщили в отделе торговли исполкома района.

Елабужане смогут запастись овощами, купить мясо, крупы, мед, яйца и молочные продукты. Как отмечают в управлении сельского хозяйства района, продавцам доведена информация о том, что цены должны быть на уровне рекомендованных Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ. Так, например, килограмм картофеля рекомендовано продавать за 11-12 рублей, а мясо говядины не должно стоить дороже 250 — 300 рублей за килограмм.

«Данные цены на уровне прошлого года, поэтому ощутимого повышения не должно быть», — говорят специалисты управления сельского хозяйства. Как и в прежние годы, в ярмарках кроме местных производителей активное участие примут и фермеры из соседних районов. Так, уже есть договоренность с представителями Мамадышского, Тукаевского, Менделеевского районов РТ, а также с сельхозпроизводителями Граховского района Удмуртии.

Кроме того, Управление сельского хозяйства по заявкам населения организует доставку сена, соломы, навоза, зерна и живой скотины, заявку можно подать по телефону: 2-73-42.

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