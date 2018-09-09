В день выборов в Госсовет РТ в Елабужском районе будет открыт 61 избирательный участок

(Елабуга, 6 сентября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). 61 избирательный участок откроется в единый день голосования 8 сентября в Елабуге и Елабужском районе. Из них 39 расположатся в городе, сообщил председатель ТИК Андрей Смирнов.

8 сентября избирателям предстоит проголосовать по двум бюллетеням — по одномандатному округу и по партийным спискам. От Елабуги участвуют семь кандидатов, по спискам идут также семь партий. «Для проведения выборов депутатов в Госсовет РТ у нас в городе сформировано 39 участков, в том числе один из них расположится в Центральной районной больнице. Количество избирателей по городу — 52,4 тыс. человек», — рассказал председатель ТИК Андрей Смирнов.

Избирательные участки будут работать с 7 часов утра и до 20.00. В этот же день пройдут и дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. Они пройдут на пяти участках, один из них находится в городе, остальные – в селах.

8 сентября во всех избирательных участках будет организована торговля и концертная программа. Кроме того, в школах № 3 и 8 и гимназии № 4 всем желающим будут делать прививки от гриппа. Вакцинацию проведут в здравпунктах школ.

В этот же день можно оставить свои пожелания по программе «Наш двор». В День выборов депутатов Госсовета РТ, 8 сентября, состоится анкетирование, в котором горожане смогут выразить свои пожелания по благоустройству городских дворов. Для этого здесь будут установлены специальные урны.

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