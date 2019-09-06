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Татар-информ

6 сентября 2019, 15:35

Происшествия

После гибели рабочего Казанского бетонного завода возбуждено уголовное дело

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Происшествия

После гибели рабочего Казанского бетонного завода возбуждено уголовное дело

Нетрезвый мужчина пришел на завод в свой выходной и упал с лестницы, у которой не было поручней.

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). После гибели рабочего Казанского бетонного завода возбуждено уголовное дело, сообщила помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Эльвира Газизова.

«Утром 4 сентября в компрессорном помещении завода на Магистральной улице обнаружили тело 38-летнего рабочего. По предварительным данным, мужчина устроился на предприятие в начале августа в качестве стажера водителя миксера и в день трагедии не должен был приходить на работу», — рассказала Газизова.

В тот день мужчина пришел на работу нетрезвым, начал подниматься на второй этаж по лестнице, у которой не было поручней, и упал с нее. От полученных травм он скончался на месте.

«Установлено, что в начале года он уже пытался устроиться на данное предприятие, однако его уволили из-за появления на работе в пьяном виде», — рассказала Газизова.

Сейчас следователи уточняют все обстоятельства случившегося. По факту трагедии возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекших смерть человека по неосторожности.

 

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