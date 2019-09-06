WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

6 сентября 2019, 15:14

ОбществоНаука и образование

В казанском детсаду «Арлекин» открылись ясли на 50 мест

Рекомендуем

ОбществоНаука и образование

В казанском детсаду «Арлекин» открылись ясли на 50 мест

Второй корпус детского сада № 146 возвели менее чем за полгода в рамках нацпроекта «Демография».

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). В Советском районе Казани сегодня открыли второй корпус детского сада № 146 «Арлекин», где разместятся рассчитанные на 50 мест ясли. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Здание, расположенное по адресу: ул. Завойского, д. 27, начали строить в рамках национального проекта «Демография» весной этого года. Возвело строение площадью 1465 кв. метров ООО «Восток-С». Здесь созданы все условия для комфортного пребывания детей, прилегающая территория благоустроена. Заниматься воспитанием малышей будут три педагога и психолог. Кроме того, тут будут трудиться музыкальный работник и инструктор по физкультуре.

Заведующая детским садом Галина Журавлева пояснила, что возглавляемое ею учреждение остро нуждалось в открытии дополнительного здания для ясельных групп. «Наш район разрастается, детей много, зачастую мамы не готовы сидеть дома с малышами до трех лет, поэтому открытие ясельных групп – спасение для родителей, желающих быстрее выйти на работу», – подчеркнула она.

Детей, их родителей и педагогов с открытием нового корпуса детсада поздравил руководитель исполкома Казани Денис Калинкин. «Здесь будет работать прекрасный коллектив, который создаст уют и подарит заботу каждому ребенку», – заметил он и поблагодарил Президента Татарстана Рустама Минниханова за внимание к развитию дошкольного образования в Казани.

Глава исполкома также осмотрел помещения детсада, пообщался с воспитателями и родителями. В честь важного события дети представили в актовом зале концерт с песнями и танцами.

Сегодня в Казани открылись еще два новых детских сада – они расположены на улицах Родины и Камая. Всего по национальному проекту «Демография» к началу сентября в Татарстане введены 17 детских садов на 3,3 тыс. мест. Еще десять детсадов на более чем 2,5 тыс. мест сдадут до конца года, причем 1,1 тыс. мест предназначены для детей младше трех лет.  

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

ИА «Татар-информ» стало самым цитируемым СМИ Татарстана во II квартале 2019 года
Новости дня
16:37
Про требованию прокуратуры РТ пожилую женщину и ребенка-инвалида обеспечили всем необходимым

73-летняя пенсионерка и 12-летний мальчик были обеспечены средствами реабилитации согласно законодательству о социальной защите инвалидов.

16:34
ИА «Татар-информ» стало самым цитируемым СМИ Татарстана во II квартале 2019 года

Рейтинг медиаресурсов республики подготовлен компанией «Медиалогия».

16:26
Фарид Мухаметшин: Сформируем документ с наказами и предложениями жителей Татарстана

Глава парламента по телефону пообщался с татарстанцами, оставившими предложения на сайте и горячей линии.

16:24
Путин потребовал ввести в установленный срок космодром Восточный, который строит ПСО «Казань»

В рамках строительства второй очереди космодрома возводятся 14 объектов, на площадке работают более 600 человек.

16:21
Безопасность во время выборов в Госсовет РТ будут обеспечивать 2,5 тысячи сотрудников МЧС

Специалисты министерства проверили объекты, провели инструктажи и отработали действия по эвакуации в случае возникновения пожара.

16:09
МЧС Татарстана напоминает пешеходам и водителям об опасности тумана

После трех часов ночи и до восьми часов утра в Татарстане местами ожидается ухудшение видимости.

16:08
В соцсетях запустили флешмоб «Красота ислама» о добрых делах и открытиях мусульман

Участникам предлагается выложить пост с клипом, рисунком или прозой о том, какие прекрасные поступки, открытия или изобретения совершили мусульмане.

15:50
Бизнесмен Троценко вложит в татарстанский «Аммоний» 12 млрд рублей

КАО «Азот» станет единственным владельцем татарстанского завода минеральных удобрений.

15:40
В день выборов в Госсовет РТ в Елабужском районе будет открыт 61 избирательный участок

В этот же день в городе и районе пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления.

15:35
После гибели рабочего Казанского бетонного завода возбуждено уголовное дело

Нетрезвый мужчина пришел на завод в свой выходной и упал с лестницы, у которой не было поручней.

15:28
Минздрав РТ: Более 40% больных раком отказываются от льготных лекарств

По словам медиков, пациенты предпочитают думать, что болезнь отступила и не вернется.

15:21
За слив данных автовладельцев через соцсети экс-майор полиции из Казани получил условный срок

По версии следствия, полицейский зарегистрировался под чужим именем во «ВКонтакте» и за тысячу рублей «пробивал» номера авто для всех желающих.

15:14
В казанском детсаду «Арлекин» открылись ясли на 50 мест

Второй корпус детского сада № 146 возвели менее чем за полгода в рамках нацпроекта «Демография».

14:52
Минздрав Татарстана назвал районы-аутсайдеры с наибольшим количеством отказов от льготных лекарств

В каждом из десяти попавших в число аутсайдеров муниципалитетов по 68–70% льготников отказываются от соцпакета.

14:47
За контрабанду стероидов из Беларуси в Татарстане задержали 18-летнего парня

Молодой человек получил посылку, в которой находились таблетки, состоящие из сильнодействующих веществ.

14:42
В память о Петровских верфях Адмиралтейской слободы в Казани появилась скульптура «Бишбалта»

Открытие композиции, интегрированной в небольшой сквер, приурочили к 300-летию Казанского адмиралтейства, которое прошло в 2018 году.

14:28
Почти 2% отказников от льготных лекарств вернулись к получению препаратов с начала года в Татарстане

На сегодня в республике от соцпакета отказались 64% льготников.

14:20
Казанский Кремль: Открытие детсада в Куюках без детей не проводилось

В рамках нацпроекта «Демография» в Татарстане к началу сентября введено 17 детских садов на 3,3 тыс. мест.

14:15
Трехлетний ребенок, младенец и девушка пострадали в ДТП с тремя легковушками в Казани

На пересечении Вишневского и Амирхана столкнулись «Фольксваген Туарег», «Порше» и «Лада Калина»

14:08
Дуэт Abadeli исполнит на набережной Кабана советские и татарские песни

Концерт начнется в 18 часов.

13:58
Центробанк понизил ключевую ставку до 7% впервые за пять лет
13:46
Минниханов поблагодарил за доблестный труд нурлатцев, которые первыми убрали хлеб с полей

Урожайность зерновых в районе составила 32,2 ц/га, что превышает средний показатель по республике на 2 ц/га.

13:38
Туман опустится на Татарстан

Синоптики республики предупредили об ухудшении погодных условий.

13:22
В татарской деревне Урмаево в Чувашии открылся второй детский сад

С появлением нового корпуса ДОУ «Лейсан» сможет принимать детей из соседних деревень.

13:06
На чемпионате России по аквабайку в Казани Татарстан представят около 15 спортсменов

Участие в соревнованиях примут спортсмены из Санкт-Петербурга, Москвы, Углича, Ярославля и других городов.

События