В казанском детсаду «Арлекин» открылись ясли на 50 мест

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). В Советском районе Казани сегодня открыли второй корпус детского сада № 146 «Арлекин», где разместятся рассчитанные на 50 мест ясли. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Здание, расположенное по адресу: ул. Завойского, д. 27, начали строить в рамках национального проекта «Демография» весной этого года. Возвело строение площадью 1465 кв. метров ООО «Восток-С». Здесь созданы все условия для комфортного пребывания детей, прилегающая территория благоустроена. Заниматься воспитанием малышей будут три педагога и психолог. Кроме того, тут будут трудиться музыкальный работник и инструктор по физкультуре.

Заведующая детским садом Галина Журавлева пояснила, что возглавляемое ею учреждение остро нуждалось в открытии дополнительного здания для ясельных групп. «Наш район разрастается, детей много, зачастую мамы не готовы сидеть дома с малышами до трех лет, поэтому открытие ясельных групп – спасение для родителей, желающих быстрее выйти на работу», – подчеркнула она.

Детей, их родителей и педагогов с открытием нового корпуса детсада поздравил руководитель исполкома Казани Денис Калинкин. «Здесь будет работать прекрасный коллектив, который создаст уют и подарит заботу каждому ребенку», – заметил он и поблагодарил Президента Татарстана Рустама Минниханова за внимание к развитию дошкольного образования в Казани.

Глава исполкома также осмотрел помещения детсада, пообщался с воспитателями и родителями. В честь важного события дети представили в актовом зале концерт с песнями и танцами.

Сегодня в Казани открылись еще два новых детских сада – они расположены на улицах Родины и Камая. Всего по национальному проекту «Демография» к началу сентября в Татарстане введены 17 детских садов на 3,3 тыс. мест. Еще десять детсадов на более чем 2,5 тыс. мест сдадут до конца года, причем 1,1 тыс. мест предназначены для детей младше трех лет.

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