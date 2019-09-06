В память о Петровских верфях Адмиралтейской слободы в Казани появилась скульптура «Бишбалта»

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). В Адмиралтейской слободе Казани на пересечении улиц Клары Цеткин и Урицкого у Сада рыбака сегодня торжественно открыли скульптуру «Бишбалта». С татарского языка это слова переводится как «пять топоров» – именно такое название носила эта местность во времена Петра I, по указу которого в 1718 году в Казани было основано второе после Петербурга адмиралтейство, где началось активное строительство кораблей для российского флота.

Композиция состоит из бронзовой скульптуры, представляющей в натуральную величину пятерых плотников, которые изготавливают детали парусного судна для Казанского адмиралтейства, и стилизованного под остов корабля той эпохи парковой арки-беседки. Высаженные рядом на благоустроенной территории молодые дубы, по задумке авторов, в будущем станут гармоничным фоном композиции, изображая дубовую рощу, где работают плотники.

«Мы ценим свои традиции и историю, и для нас большим подарком стала инициатива директора подшипникового завода открыть памятник. Это хороший пример софинансирования власти и бизнеса: мы взяли на себя благоустройство территории, [проложили] дорожки, а Даниал Бикмухаметов установил памятник, хотя всего три года назад на этом месте был пустырь», – сказал глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов. При этом он подчеркнул, что в планах администрации сделать так, чтобы Адмиралтейская слобода не отличалась по комфорту, благоустроенности, привлекательности от центра столицы Татарстана.

По словам заместителя главного архитектора Казани Тимура Кадырова, на территории исторической Адмиралтейской слободы «город закладывает серьезное развитие». Забегая на годы вперед, он заметил, что со временем «это будет жемчужина города», два проекта для которой уже имеют четкие очертания.

«Первый проект – по приспособлению каланчи, второй – проект музея городского транспорта на территории трамвайного депо. Это будут первые серьезные толчки, драйверы развития этой территории», – анонсировал Кадыров.

Автор глобальной идеи реновации Адмиралтейской слободы, которая получила широкую огласку в преддверии Универсиады 2013 года в Казани, заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич напомнил, что проектами развития территории в вузе занимаются с 2005 года. Реализовать широко представленный общественности проект «перезагрузки» с годами сильно деградировавшей индустриальной территории планировали к 300-летию основания адмиралтейства в Казани, которое прошло в 2018 году.

Однако, несмотря на то, что произведена очистка первой очереди Адмиралтейского пруда и из федерального бюджета выделены деньги на проект музея Петровской верфи (выполнен «Татинвестгражданпроектом»), задуманное Дембичем пока остается только на бумаге. В год 300-летия Казанского адмиралтейства удалось лишь организовать тематическую научную конференцию и издать книгу, а теперь, год спустя, открыть скульптуру – памятник трудившимся на судостроительных верфях лашманам.

«Мы считаем, что это должно быть одно из самых замечательных и привлекательных мест города. Адмиралтейская слобода дала старт промышленному развитию Казани. Надеемся, что на сегодняшнем мероприятии развитие не остановится. Я думаю, мы все, в том числе КГАСУ, приложим для этого все силы», – с надеждой произнес Александр Дембич.

Автор скульптурной композиции «Бишбалта» тот же, что и у знаменитого коня «Петрушки», который установлен также по инициативе директора подшипникового завода у Петрушкиного двора – в месте, где было депо конной трамвайной дороги. Как рассказал Рустем Габбасов, трехтонную скульптуру три месяца отливали в Екатеринбурге. Две фигуры неразъемно соединены с каркасом, остальных персонажей устанавливали уже на месте. Распорядитель работ, который в отличие от остальных изображен без тюбетейки, но с чертежом в руках, как признался скульптор, имеет реальный прототип в XXI веке.

«Это образ инженера-строителя, проектировщика, я специально сделал его похожим на автора идеи, спонсора Даниала Бикмухаметова – как некую параллель образов», – пояснил скульптор, заметив, что гарантия на бронзовую композицию соответствует дате, к которой приурочена ее установка – скульптура должна простоять не менее 300 лет.

Однако такое решение не осталось незамеченным профессионалами. Сомнения в образе инженера появились у бывшего ранее инспектором надзорно-строительного контроля Казани Вячеслава Благодатских, который 15 лет курировал Кировский район. Вопросы вызвало отсутствие не тюбетейки, а головного убора как такового, а также расположение скульптуры.

«Первый раз приехал на этот объект, не смог его найти. Сад рыбака его скрывает, хоть памятник и на перекрестке. И почему одного из мастеров без национального убора сделали, мне непонятно. Если они хотели его выделить, зачем он лысый на солнцепеке? Жара, все течет. В то время так и не ходили...» – засомневался собеседник «Татар-информа».

Профессиональный архитектор Александр Дембич поддержал его сомнения. В беседе с корреспондентом информагентства он напомнил, что управляли строительством адмиралтейства военные, местными были лишь сами рабочие.

«Мастер с планшетом должен быть в петровской форме на самом деле, они его почему-то в гражданской сделали… Треуголка должна была быть у него», – лаконично аргументировал Дембич.

Оказавшаяся не полностью исторически достоверной скульптурная композиция интегрирована в небольшой парк с деревянной аркой-беседкой, которая стилизована под образ строящегося деревянного корабля. Это архитектурное решение принадлежит Шамилю Губайдуллину.

«Была, например, еще идея сопроводить скульптуру макетом старинного корабля, но потом мы совместно с Управлением архитектуры пришли к такому решению: воплотили идею площадки на берегу реки, верфи, на которой возводятся корабли, работают люди», – рассказал Шамиль Губайдуллин.

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