За контрабанду стероидов из Беларуси в Татарстане задержали 18-летнего парня

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане задержали 18-летнего парня за контрабанду стероидов из Беларуси, сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.

«Парня задержали у входа в отделение почтовой связи. В руках у молодого человека была посылка из Республики Беларусь, в которой находились таблетки. Экспертиза показала, что препараты состояли из метандиенона и станозола – сильнодействующих веществ, запрещенных для оборота и сбыта», — рассказали в таможне.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Парню грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

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