WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

6 сентября 2019, 23:28

Общество

В Тетюшском районе открыли здание сельсовета, Центр допобразования и городскую баню

Рекомендуем

Общество

В Тетюшском районе открыли здание сельсовета, Центр допобразования и городскую баню

Фото: tetyushy.ru

Городская баня открылась по многочисленным просьбам жителей Тетюш.

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). В Тетюшском районе Татарстана состоялось открытие сразу трех объектов: здания администрации сельского поселения, Центра дополнительного образования и городской бани, пишет газета «Авангард».

В церемониях открытия приняли участие глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов и председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин.

Здание администрации Нармонского сельского поселения после капремонта превратилось в очень красивое помещение с уютными кабинетами, современной мебелью и архивом. Перед зданием строители благоустроили территорию с доступной средой для маломобильных граждан.

В текущем учебном году в Тетюшском центре дополнительного образования в новых условиях, отвечающих всем современным требованиям, будут учиться и развиваться 1112 детей района.

«В нашем центре заменили все: от кровли до отопления. Наш коллектив благодарен руководству района за внимание к детям, к их гармоничному развитию», – сказала директор ЦДО Вероника Понедельникова.

Городская баня открылась по многочисленным просьбам жителей Тетюш. Полгода назад они обратились к главе района Рамису Сафиуллову с просьбой открыть данное заведение. На радость тетюшанам в городе появилось светлое, просторное помещение с газовым отоплением, моечной с мраморными скамейками, сауной и залом отдыха.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Историческая выставка и большой концерт: лаишевцы отметили День города

Новости дня
6.09 23:52
В МВД предлагают ужесточить правила получения водительских прав
6.09 23:28
В Тетюшском районе открыли здание сельсовета, Центр допобразования и городскую баню

Городская баня открылась по многочисленным просьбам жителей Тетюш.

6.09 23:14
Медики опровергли мнение о вреде соли
6.09 23:00
Историческая выставка и большой концерт: лаишевцы отметили День города

В честь праздника депутат Госсовета РТ Дмитрий Самаренкин преподнес Троицкому собору икону Спасителя.

6.09 22:46
В РТ стартует прием заявок на конкурс грантов в сфере народных промыслов

Представители малого и среднего бизнеса могут заявиться на конкурс с 9 сентября по 1 октября.

6.09 22:24
«Нефтехимик» проиграл второй матч подряд

В результате упорной борьбы нижнекамцы уступили ЦСКА со счетом 2:3.

6.09 22:02
Рекордный урожай картофеля собирают елабужские сельхозпроизводители

Урожайность картофеля в Елабужском районе – 320 ц/га.

6.09 21:58
УНИКС одержал третью победу в межсезонье

Казанцы обыграли дебютанта турецкой суперлиги «Бахчешехир» со счетом 82:60.

6.09 21:53
В Казани «ГАЗель» сбила 10-летнего ребенка

ДТП произошло на перекрестке улиц Клары Цеткин и Урицкого.

6.09 21:34
Города будущего и шеринг-экономика: в Казани обсудили стратегию цифровой трансформации РТ

В столице Татарстана завершилась первая форсайт-сессия с IT-специалистами, представителями власти и бизнеса.

6.09 21:12
Минниханов поздравил Кадырова и всех жителей Чечни с Днем гражданского согласия и единения

День гражданского согласия и единения отмечается в Чеченской Республике с 2002 года.

6.09 20:56
В Казани появился детсад, где дети будут изучать фольклор и историю игрушек

Дошкольное учреждение возвели менее чем за полгода в рамках нацпроекта «Демография».

6.09 20:36
Татарстанка Косецкая вновь стала чемпионкой России по бадминтону

Всего спортсмены из Татарстана завоевали на национальном первенстве семь медалей.

6.09 20:24
Завершившие уборку урожая заинские комбайнеры отправились убирать зерновые в другие районы РТ

Хозяйства Заинского района начиная с 10 сентября перейдут на круглосуточную копку сахарной свеклы.

6.09 20:06
Казань заняла второе место среди мегаполисов по качеству работы общественного транспорта

В общем рейтинге столица Татарстана оказалась на 24-й позиции.

6.09 19:50
ПСО «Казань» продолжит строить космодром Восточный

Владимир Путин не поддержал предложение Юрия Борисова привлечь военных к возведению второй очереди космодрома.

6.09 19:40
Сельскохозяйственные ярмарки в Елабуге стартуют 14 сентября

По данным управления сельского хозяйства, рекомендуемые цены остаются на уровне прошлого года.

6.09 19:28
В Набережных Челнах заселили дом по соципотеке на 149 квартир

В новой десятиэтажке будут жить в том числе работники местных предприятий и врачи-грантополучатели.

6.09 19:12
Гендиректор ПСО «Казань» показал Путину стройку космодрома Восточный

Объекты второй очереди космодрома Восточный строятся с опережением графика на месяц.

6.09 19:02
Подарочные «коробки малыша» начнут выдавать в Татарстане с 2020 года

Коробки с детскими принадлежностями получат семьи, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума.

6.09 18:48
Сразу пять изданий «Татмедиа» вошли в топ «Медиалогии»

Информационное агентство «Татар-информ» стало самым цитируемым СМИ Татарстана во II квартале 2019 года.

6.09 18:44
Синоптики Татарстана обещают сохранение теплой погоды

В светлое время суток воздух будет прогреваться до +24 градусов.

6.09 18:32
Количество оказанных МФЦ Татарстана услуг выросло на 30%
6.09 18:20
Строители укрыли старинную площадь у воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери новоделом

Фрагменты исторического мощения, найденные в начале лета исследователями Богородицкого монастыря, решено не музеефицировать.

6.09 18:12
Казанские школьники увидели за кулисами Качаловского театра репетицию к спектаклю «Дракон»

Александр Славутский рассказал школьникам о своем пути в профессию, о важности театра в современном мире и пригласил ребят на спектакли.

События