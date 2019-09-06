В Тетюшском районе открыли здание сельсовета, Центр допобразования и городскую баню

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). В Тетюшском районе Татарстана состоялось открытие сразу трех объектов: здания администрации сельского поселения, Центра дополнительного образования и городской бани, пишет газета «Авангард».

В церемониях открытия приняли участие глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов и председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин.

Здание администрации Нармонского сельского поселения после капремонта превратилось в очень красивое помещение с уютными кабинетами, современной мебелью и архивом. Перед зданием строители благоустроили территорию с доступной средой для маломобильных граждан.

В текущем учебном году в Тетюшском центре дополнительного образования в новых условиях, отвечающих всем современным требованиям, будут учиться и развиваться 1112 детей района.

«В нашем центре заменили все: от кровли до отопления. Наш коллектив благодарен руководству района за внимание к детям, к их гармоничному развитию», – сказала директор ЦДО Вероника Понедельникова.



Городская баня открылась по многочисленным просьбам жителей Тетюш. Полгода назад они обратились к главе района Рамису Сафиуллову с просьбой открыть данное заведение. На радость тетюшанам в городе появилось светлое, просторное помещение с газовым отоплением, моечной с мраморными скамейками, сауной и залом отдыха.

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