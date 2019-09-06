(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Трехлетний ребенок, младенец и девушка пострадали в ДТП с тремя легковушками в Казани, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Вечером на пересечении Вишневского и Амирхана водитель «Фольксвагена Таурег» протаранил «Порше». От удара кроссовер отбросило в «Ладу Калину», которая стояла на перекрестке в ожидании сигнала светофора», — рассказали в ГИБДД.

В результате аварии 25-летняя пассажирка «Фольксвагена» получила травму головы и поясницы, трехлетнего ребенка врачи увезли с подозрением на перелом теменной кости и ушибом мозга. У самого юного пассажира кроссовера, мальчика в возрасте 2,5 месяца диагностировали сотрясение головного мозга.

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