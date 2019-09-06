Казанский Кремль: Открытие детсада в Куюках без детей не проводилось

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Сообщения Telegram-каналов и СМИ о том, что в селе Куюки Пестречинского района Татарстана якобы открыли детсад без маленьких воспитанников, не соответствует действительности. Да и сам детский сад еще не открывался. Об этом сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Строители 2 сентября передали в эксплуатацию муниципалитету новый детский сад “Золотая рыбка“. С учетом того, что это совпало с Днем знаний, местные власти решили провести символическую процедуру передачи ключей в праздничном формате. Это было исключительно внутреннее мероприятие с приглашением детского творческого коллектива», – сказала Галимова. По ее словам, официальное открытие детсада не проводилось, поскольку в здании завершаются отделочные работы.

«Детсад планируют сдать в ближайшее время. Открытие будет сопровождаться праздником с приглашением детей и родителей. Данный детский сад рассчитан на 220 мест», – уточнила собеседница агентства.

По национальному проекту «Демография» к началу сентября в Татарстане введено 17 детских садов на 3,3 тыс. мест. Еще десять детсадов на 2,4 тыс. мест будет сдано до конца года, в их числе будет и детский сад в селе Куюки.

Ранее в Интернете появились сообщения, что власти Пестречинского района не пустили детей на открытие детсада в Куюках. Вместо них на праздник будто бы пригласили «ряженых» малышей, которые исполняли различные номера, играли с игрушками и изображали веселую жизнь в детском садике.

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