Минниханов поблагодарил за доблестный труд нурлатцев, которые первыми убрали хлеб с полей

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов направил правительственную телеграмму главе Нурлатского района республики Алмазу Ахметшину, поблагодарив его и жителей района за успешную уборку зерновых культур.

«Искренне приветствую вас и в вашем лице всех земледельцев Нурлатского района по случаю завершения уборки зерновых культур в числе первых в Татарстане. Это заслуживающий уважения результат сплоченной и слаженной работы нурлатцев, свидетельство высокого профессионального мастерства каждого и стремления внести свой вклад в общее большое дело. Благодарю всех вас за добросовестный труд на благо республики, за достойный пример верности родной земле и настойчивости в достижении поставленной цели», – отметил Минниханов в телеграмме.

Президент РТ пожелал труженикам села крепкого здоровья, счастья, новых трудовых побед и свершений во славу Татарстана.

Нурлатский район первым в Татарстане завершил обмолот зерновых и зернобобовых культур со всей уборочной площади в 32,2 тыс. га. Валовой сбор зерна в районе достиг 103,5 тыс. тонн. Урожайность зерновых составила 32,2 ц/га, что превышает средний показатель по республике на 2 ц/га.

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