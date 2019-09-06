В Усадах Лаишевского района открылся новый детский сад «Айтишка» на 260 мест

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). В селе Усады Лаишевского района заработал детский сад «Айтишка», рассчитанный на 260 мест, сообщает пресс-служба района.



Открытие состоялось при участии главы Лаишевского района Михаила Афанасьева, министра образования РТ Рафиса Бурганова, зампредседателя Госсовета РТ Татьяны Ларионовой и детского омбудсмена в РТ Гузель Удачиной. На площади перед детским садом также собрались воспитанники, их родители и неравнодушные сельчане, которые пришли вместе со всеми разделить этот праздник.





Усады являются одним из наиболее быстро развивающихся населенных пунктов района, в котором находятся несколько крупных предприятий. Население села стремительно растет, и вопрос о строительстве детского сада стоял очень остро. Благодаря нацпроекту «Демография» удалось возвести современно оснащенный детский сад, в котором создано 14 групп, включая 120 мест для ясельных групп.



Глава района вручил заведующей нового образовательного учреждения Гузель Гурьяновой сертификат на 100 тысяч рублей. Награды от почетных гостей получили и руководители строительных организаций.



Открыть детский сад предоставили самим ребятам. Они ввели пароль в компьютер, стоявший перед входом, и двери сада распахнулись.





Далее для почетных гостей провели экскурсию по зданию. Они осмотрели кухню, игровые комнаты, поприветствовали детей и их родителей, высоко оценив условия нового образовательного учреждения. Юные воспитанники «Айтишки» подготовили музыкальный подарок – русский танец.

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