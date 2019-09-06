Объем выпущенных годовых облигаций ВТБ превысил 65 млрд рублей

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). ВТБ завершил размещение годовых рублевых облигаций серии Б-1-33 на сумму 4,6 млрд рублей и приступил к продаже нового выпуска — серии Б-1-26. Всего с начала года банк разместил семь выпусков годовых рублевых облигаций. Общий объем привлеченных средств по ним превысил 65 млрд рублей.

80% от суммы размещенных облигаций (52 млрд рублей) пришлось на продажи через собственные каналы банка. Купонный доход по бумагам серии ВТБ Б-1-33 составляет 7,05%, ВТБ Б-1-26 — 7% годовых.

«Мы видим рост интереса розничных клиентов к инвестиционным продуктам и стараемся удовлетворить этот спрос. Наша задача — сделать инвестиции в ценные бумаги таким же понятным, простым и удобным процессом, как открытие вклада. Для этого в соответствии со стратегией ВТБ мы активно развиваем собственные цифровые каналы продаж. Благодаря этому купить облигации через мобильное приложение “ВТБ Мои Инвестиции” можно дистанционно, буквально в один клик. Открытие брокерского счета для начала инвестирования также возможно онлайн, процедура занимает всего несколько минут», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

Купить облигации нового выпуска Б-1-26 можно дистанционно через мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции», а также более чем в 560 офисах обслуживания ВТБ, предлагающих инвестиционные продукты. Бумаги размещаются по открытой подписке. Сбор и удовлетворение заявок на их приобретение происходит каждый день.

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