Пострадавших в ДТП с грузовиком на рынке в Казани четырех пожилых женщин выписали из больницы

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Пострадавших в ДТП с грузовиком на рынке на Ломжинской в Казани четырех пожилых женщин врачи Республиканской клинической больницы отпустили домой на амбулаторное лечение. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе клиники.

«Пострадавшим женщинам, которых сегодня отпустили из больницы, 65, 69, 70, 88 лет. Пятая пострадавшая – 46-летняя женщина. Она остается в травматологическом центре РКБ с переломами обеих лодыжек и ушибами», – отметила пресс-секретарь клиники Гузелия Ханипова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что возле рынка Ала-Дим грузовой автомобиль выехал на тротуар и сбил людей. В результате аварии пострадали пять человек, в основном это пожилые продавцы с рынка. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.



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