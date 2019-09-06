WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

6 сентября 2019, 18:12

Культура

Казанские школьники увидели за кулисами Качаловского театра репетицию к спектаклю «Дракон»

Рекомендуем

Культура

Казанские школьники увидели за кулисами Качаловского театра репетицию к спектаклю «Дракон»

Фото: пресс-служба КАРБДТ имени В. И. Качалова

Александр Славутский рассказал школьникам о своем пути в профессию, о важности театра в современном мире и пригласил ребят на спектакли.

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). В рамках осенней «Недели добра», которая продлится до 14 сентября, в Качаловском театре прошел урок добра, сообщает пресс-служба КАРБДТ имени В. И. Качалова.

Худрук театра Александр Славутский встретился с учащимися девятого класса казанского лицея № 50. Ребята побывали в театральном музее, за кулисами, увидели подготовку к спектаклю «Дракон», премьера которого запланирована на 16 октября.

Александр Славутский рассказал школьникам о своем пути в профессию, о важности театра в современном мире и пригласил ребят на спектакли.



Тематические встречи будут проходить в столице республики до 14 сентября. Звезды эстрады, популярные спортсмены, политики, журналисты, блогеры и благотворители расскажут школьникам о добре, о том, как важно совершать добрые поступки.

Александр Славутский отметил, что ценит молодежь, ведь за ними будущее. «Я очень люблю свою работу, занимаюсь только своим делом, и для меня счастье жизни и любовь – это моя профессия. Это бывает не всегда и не у всех, вот у меня так сложилось, мне повезло, и ребятам хочу пожелать быть счастливыми в том деле, которое они себе выберут!» – отметил актер и режиссер.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Строители укрыли старинную площадь у воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери новоделом
Новости дня
19:40
Сельскохозяйственные ярмарки в Елабуге стартуют 14 сентября

По данным управления сельского хозяйства, рекомендуемые цены остаются на уровне прошлого года.

19:28
В Набережных Челнах заселили дом по соципотеке на 149 квартир

В новой десятиэтажке будут жить в том числе работники местных предприятий и врачи-грантополучатели.

19:12
Гендиректор ПСО «Казань» показал Путину стройку космодрома Восточный

Объекты второй очереди космодрома Восточный строятся с опережением графика на месяц.

19:02
Подарочные «коробки малыша» начнут выдавать в Татарстане с 2020 года

Коробки с детскими принадлежностями получат семьи, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума.

18:48
Сразу пять изданий «Татмедиа» вошли в топ «Медиалогии»

Информационное агентство «Татар-информ» стало самым цитируемым СМИ Татарстана во II квартале 2019 года.

18:44
В начале следующей недели теплая погода не оставит Татарстан

В светлое время суток воздух будет прогреваться до +24 градусов.

18:32
Количество оказанных МФЦ Татарстана услуг выросло на 30%
18:20
Строители укрыли старинную площадь у воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери новоделом

Фрагменты исторического мощения, найденные в начале лета исследователями Богородицкого монастыря, решено не музеефицировать.

18:12
Казанские школьники увидели за кулисами Качаловского театра репетицию к спектаклю «Дракон»

Александр Славутский рассказал школьникам о своем пути в профессию, о важности театра в современном мире и пригласил ребят на спектакли.

17:58
Госархив РТ: люди стали больше интересоваться своей родословной

С начала года в архив поступило 1,7 тыс. обращений, касающихся генеалогических исследований.

17:26
«Фундамент боеготовности страны»: Нигматуллин поздравил казанских суворовцев с 75-летием училища
17:22
В Усадах Лаишевского района открылся новый детский сад «Айтишка» на 260 мест

Глава района вручил заведующей нового образовательного учреждения Гузель Гурьяновой сертификат на 100 тысяч рублей.

17:10
Глава центра цифровой трансформации КАМАЗа: Диджитализация – необходимое средство развития

В Казани эксперты в IT-сфере, представители власти и бизнеса обсуждают стратегию цифровой трансформации Татарстана.

17:04
В Татарстане впервые отметят День садовода

Садоводством занимаются более миллиона татарстанцев, в республике насчитывается свыше 900 садоводческих товариществ.

17:00
Глава Заинского района доложил Минниханову о завершении уборки зерновых и рекордном урожае

По данным Минсельхоза РТ, уже 4 района республики завершили уборку зерновых, а общий намолот зерна в Татарстане составил 3,7 млн тонн.

16:48
Алексей Песошин поздравил татарстанцев с Днем финансиста

Премьер-министр РТ отметил, что специалистов республики отличают высочайший профессионализм, безукоризненная порядочность и честность.

16:46
Sntat.ru поднялся на шесть позиций в рейтинге татарстанских СМИ

Рейтинг медиаресурсов республики подготовлен компанией «Медиалогия».

16:40
Полная версия турнира UFC 242: Хабиб vs Порье в прямом эфире только на UFC ТВ и в Wink

Начало трансляции турнира — 17.00, основного карда — 21.00 по московскому времени.

16:37
По требованию прокуратуры РТ пожилую женщину и ребенка-инвалида обеспечили всем необходимым

73-летняя пенсионерка и 12-летний мальчик были обеспечены средствами реабилитации согласно законодательству о социальной защите инвалидов.

16:34
ИА «Татар-информ» стало самым цитируемым СМИ Татарстана во II квартале 2019 года

Рейтинг медиаресурсов республики подготовлен компанией «Медиалогия».

16:26
Фарид Мухаметшин: Сформируем документ с наказами и предложениями жителей Татарстана

Глава парламента по телефону пообщался с татарстанцами, оставившими предложения на сайте и горячей линии.

16:24
Путин потребовал ввести в установленный срок космодром Восточный, который строит ПСО «Казань»

В рамках строительства второй очереди космодрома возводятся 14 объектов, на площадке работают более 600 человек.

16:21
Безопасность во время выборов в Госсовет РТ будут обеспечивать 2,5 тысячи сотрудников МЧС

Специалисты министерства проверили объекты, провели инструктажи и отработали действия по эвакуации в случае возникновения пожара.

16:09
МЧС Татарстана напоминает пешеходам и водителям об опасности тумана

После трех часов ночи и до восьми часов утра в Татарстане местами ожидается ухудшение видимости.

16:08
В соцсетях запустили флешмоб «Красота ислама» о добрых делах и открытиях мусульман

Участникам предлагается выложить пост с клипом, рисунком или прозой о том, какие прекрасные поступки, открытия или изобретения совершили мусульмане.

События