Казанские школьники увидели за кулисами Качаловского театра репетицию к спектаклю «Дракон»

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). В рамках осенней «Недели добра», которая продлится до 14 сентября, в Качаловском театре прошел урок добра, сообщает пресс-служба КАРБДТ имени В. И. Качалова.



Худрук театра Александр Славутский встретился с учащимися девятого класса казанского лицея № 50. Ребята побывали в театральном музее, за кулисами, увидели подготовку к спектаклю «Дракон», премьера которого запланирована на 16 октября.



Александр Славутский рассказал школьникам о своем пути в профессию, о важности театра в современном мире и пригласил ребят на спектакли.





Тематические встречи будут проходить в столице республики до 14 сентября. Звезды эстрады, популярные спортсмены, политики, журналисты, блогеры и благотворители расскажут школьникам о добре, о том, как важно совершать добрые поступки.



Александр Славутский отметил, что ценит молодежь, ведь за ними будущее. «Я очень люблю свою работу, занимаюсь только своим делом, и для меня счастье жизни и любовь – это моя профессия. Это бывает не всегда и не у всех, вот у меня так сложилось, мне повезло, и ребятам хочу пожелать быть счастливыми в том деле, которое они себе выберут!» – отметил актер и режиссер.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.