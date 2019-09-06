За слив данных автовладельцев через соцсети экс-майор полиции из Казани получил условный срок

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Кировский районный суд Казани приговорил экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Казани к двум годам условно. 38-летнего майора полиции в отставке Наиля Рашитова признали виновным в превышении должностных полномочий.

Как следует из материалов дела, с 2016 по 2018 год Рашитов зарегистрировался в социальной сети «ВКонтакте» под именем Иван Иванов и выложил в группе «Мужское мнение/Казанские курицы» объявление о том, что готов за деньги «сливать» информацию о владельцах машин из закрытой базы данных.

Вместе с ним незаконным бизнесом занимался администратор группы. Выручку в размере тысячи рублей за один номер они делили пополам.

«Я не признаю свою вину и намерен обжаловать приговор до тех пор, пока не добьюсь справедливости. Дело сфабриковано. Однозначно это месть», – рассказал Рашитов.

Кроме условного срока, еще два года осужденный не сможет занимать должность в государственных органах и правоохранительной системе.

«Подсудимый характеризуется положительно, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Учитывая степень общественной опасности, суд считает возможным предоставить ему возможность доказать свое исправление без реального отбывания наказания», – говорится в решении суда.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков судят за слив данных автовладельцев.

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