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Татар-информ

6 сентября 2019, 12:36

Общество

Путин назвал самое красивое место в мире

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Общество

Путин назвал самое красивое место в мире

Президент РФ признался, что никогда не видел ничего красивее Камчатки.

 (Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире, сообщает РИА Новости.

В рамках Восточного экономического форума глава государства встретился с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. Вулканолог и педагог, основатель камчатского культурно-просветительского центра «Вулканариум» Сергей Самойленко рассказал ему о работе организации и попросил поддержать музей.

«Камчатка вообще, конечно, бриллиант наш, природный заповедник в целом, все там заповедное. Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка», — сказал Путин. Он похвалил идею создания музея вулканов и пообещал оказать ему поддержку по линии Русского географического общества.

«Мы не забудем ваше учреждение, ваш музей, и по линии РГО есть возможность поддержать, так что сделаем либо так, либо так. Ну а системно — повторяю, Правительство готовит соответствующие направления и перечень проектов», — заключил Президент РФ.

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