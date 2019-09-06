Путин назвал самое красивое место в мире

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире, сообщает РИА Новости.

В рамках Восточного экономического форума глава государства встретился с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. Вулканолог и педагог, основатель камчатского культурно-просветительского центра «Вулканариум» Сергей Самойленко рассказал ему о работе организации и попросил поддержать музей.

«Камчатка вообще, конечно, бриллиант наш, природный заповедник в целом, все там заповедное. Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка», — сказал Путин. Он похвалил идею создания музея вулканов и пообещал оказать ему поддержку по линии Русского географического общества.

«Мы не забудем ваше учреждение, ваш музей, и по линии РГО есть возможность поддержать, так что сделаем либо так, либо так. Ну а системно — повторяю, Правительство готовит соответствующие направления и перечень проектов», — заключил Президент РФ.

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