В раздевалке «Ак Барса» новая традиция – лучший игрок матча получает тюбетейку из рук тренера

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). У хоккеистов «Ак Барса» появилась новая традиция — теперь лучший игрок матча будет получать тюбетейку из рук главного тренера команды Дмитрия Квартальнова. Об этом сообщается на сайте клуба.

После победы над «Йокеритом» (2:5) специалист вошёл в раздевалку к команде в этом головном уборе, чем вызвал недоумение у игроков. Он заявил, что ни у кого нет сомнений в том, что лучшим был голкипер Адам Рейдеборн, и под аплодисменты передал тюбетейку ему.

«Великолепная работа, парни, первая победа в сезоне. Отличная игра и хорошая работа, давайте продолжать в том же духе», — сказал партнерам по команде Рейдеборн после получения приза.

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