Эксперт: Основной вызов цифровизации состоит во взаимодействии между людьми, государством и бизнесом

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ», Артур Казанцев). При формировании стратегии цифровизации региона необходимо опираться на государственную повестку, а также на выявление потребностей людей. Об этом на форсайт-сессии в казанском ИТ-парке рассказал руководитель проектов АНО «Центр перспективных управленческих решений» Сергей Коротких.

«Основной вызов цифровизации состоит в том, чтобы выстроить взаимодействие между людьми, государством и бизнесом. Цифровая трансформация — это не про конкретные технологии или алгоритмы, а про коммуникацию, про то, как люди могут находить различные решения, как они решают те проблемы, которые существуют», — отметил спикер.

Он добавил, при формировании стратегии цифровизации региона необходимо опираться на государственную повестку.

«Госповестка состоит в том, что сегодня ключевым ресурсом являются данные. И благодаря им можно выявить потребности гражданина, то, что он хочет, какой спектр услуг ему нужно предоставить, это касается не только бизнеса, но и государства», — подчеркнул Коротких.

Помимо этого, он добавил, что создание стратегии цифровизации не должно включать в себя всю масштабную задачу, нужно просто предоставить комфортное решение для людей.

Сегодня в ИТ-парке пройдет пленарное заседание, лекция президента и основателя компании BBiolink.Tech Евгения Черешнева и проектная работа — форсайт-сессия — по разработке стратегии цифровой трансформации республики на площадках о цифровом государстве, городе, социальной среде, подходах к образованию и технологиях.

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