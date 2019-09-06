(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Росгвардейцы в Набережных Челнах спасли пожилую женщину, упавшую с моста в реку, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

«Поздним вечером патрульным поступила информация, что в реку Мелекеску с моста упала 65-летняя женщина. Ближе всех к месту происшествия оказался экипаж городского отдела охраны Росгвардии. Они оперативно прибыли на место, но не смогли найти ее в темноте», — рассказали в силовом ведомстве.

Тогда росгвардейцы взяли с ближайшей станции проката катамаран и вызвали на подмогу соседний экипаж. Спасением с берега руководил командир взвода. При помощи фонаря он освещал путь патрульным, находящимся на катамаране.

Женщину обнаружили, вытащили ее на берег, оказали первую помощь и передали врачам.

В ведомстве отметили, что один из участвовавших в спасении сотрудников ОВО осенью 2017 года уже спасал утопающего, причем на этом же месте. Тогда, два года назад, он спас молодую девушку, за что получил медаль «За спасение».

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