Фарид Мухаметшин открыл в Казани Международный образовательный форум спортивных волонтеров

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани на базе Молодежного центра «Волга» сегодня открылся III Международный образовательный форум FISU Volunteer Leaders Academy. Волонтеров из более чем 80 стран поприветствовал Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Спорт в том числе через волонтеров стал объединяющей влиятельной силой дружбы и согласия в мире. В нашей стране, в Татарстане в частности, любят спорт. И нам повезло, что в последние годы масштабные соревнования у нас стали проводиться чаще. Спортивные мероприятия не могут быть организованы без вас, и вы не представляете, какую величайшую услугу гостеприимства оказываете через волонтерское движение», — сказал глава парламента участникам форума.

По его словам, ярким примером эффективной и полезной работы волонтеров стало успешное проведение мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 в Казани.

«Без вашей улыбки и гостеприимства участники мировых чемпионатов, наверное, не почувствовали бы всю красоту и важность этих мероприятий, объединяющих многие государства и народы. Многие стали говорить по-татарски, находясь в нашей республике. Нам это очень приятно. Гостеприимная Казань благодарит вас и всегда ждет на крупных мероприятиях. Будем работать на его величество спорт и на объединение усилий лидеров наших стран», — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Депутат Госдумы Марат Бариев добавил, что участники ассамблеи являются не только активистами студенческого спортивного движения, но и молодыми послами своих стран.

«Рад приветствовать вас на российской земле, в одном из ее самых гостеприимных уголков — в Татарстане, в Казани, где в очередной раз встречается молодежь мира. В Казани обучаются десятки тысяч студентов из более чем 30 стран. Думаю, что во время форума вы еще сможете встретиться со своими земляками. Для российских студентов общение с вами тоже очень интересно и важно. В конце вашего пребывания здесь, уверен, вы останетесь с ними друзьями и будете дальше сотрудничать», — отметил он.

Активистов волонтерского движения также поприветствовали президент FISU Олег Матыцин и министр спорта РТ Владимир Леонов.

Работа III Международного образовательного форума FISU Volunteer Leaders Academy продлится до 11 сентября. Образовательная программа будет посвящена подготовке к чемпионатам мира среди студентов 2020 года и празднованию международного дня студенческого спорта.

Участие в Академии принимают 130 активистов волонтерского движения и представителей 80 национальных и континентальных федераций студенческого спорта, а также 12 оргкомитетов предстоящих чемпионатов мира среди студентов (по различным видам спорта) в 2020 году.

FISU Volunteer Leaders Academy представляет собой уникальный проект, инициированный волонтерским сообществом на XIII Форуме FISU во французском городе Монпелье и внедренный при поддержке Президента FISU Олега Матыцина.

Первая Академия прошла в Казани 2 — 8 июля 2017 года, вторая — 14 — 22 июня 2018 года.

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