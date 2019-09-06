(Казань, 6 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Отсутствие пробок и большое количество света отметил директор архитектурной премии Ага Хана Фаррух Дерахшани за время пребывания в Казани. Об этом он рассказал во время интервью ИА «Татар-информ».

«Общее впечатление от города — что он открытый. Воздух свободно циркулирует, очень много света. По улицам одно удовольствие прогуливаться», — сообщил спикер.

Он добавил, что за время пребывания в столице Татарстана ни разу не попадал в пробки: «Надо поздравить вас с этим, потому что и в Лондоне, и в Париже, и в Тегеране можно часами простоять в пробках и потерять драгоценное время. У вас такого нет», — уточнил Фаррух Дерахшани.

Кроме этого, директор премии выделил, что город развивается с должным планированием и отошел от советского стиля.

«Есть новые технологии и способы для улучшения жизни населения. Я уверен, что разные агентства по урбанистике в Татарстане участвуют в разработке этих планов. Чтобы не совершать ошибок в будущем», — рассказал Фаррух Дерахшани.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», на следующей неделе Казань примет церемонию вручения одной из самых престижных премий в области архитектуры. Подробнее о программе визита принца Ага Хана IV в Казань, шансах озера Кабан на победу в следующих циклах и исламских садах читайте на портале «События».

Программа развития общественных пространств Республики Татарстан была запущена в 2015 году по инициативе Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. За это время в крупных и малых городах и селах создано и реконструировано множество парков, скверов, набережных, площадей и пешеходных улиц. Реализация программы продолжается — в 2019 году планируется благоустроить еще 54 объекта.

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