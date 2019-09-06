Проект «Безопасный город» помогает «Татэнерго» бороться с хищением крышек люков тепловых камер

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Открытые люки представляют серьезную опасность для жизни и здоровья граждан. Однако хищение чугунных крышек люков тепловых камер теплосетевых филиалов АО «Татэнерго» — явление достаточно распространенное. Только с ноября 2018 года по настоящее время злоумышленниками с 29 объектов филиала АО «Татэнерго» Казанские тепловые сети было похищено 76 крышек.

Филиал АО «Татэнерго» Казанские тепловые сети принимает меры, чтобы обезопасить детей и взрослых от несчастных случаев и травм. Так, разработана и внедряется программа по замене всех имеющихся на балансе люков тепловых камер на взломостойкие (антивандальные), увеличена периодичность обходов тепловых камер, на крышки нанесен логотип АО «Татэнерго», в случае отсутствия крышек люков незамедлительно ограждается территория, устанавливаются новые, об инциденте информируют органы внутренних дел.

Чтобы остановить вандалов, необходимо перекрыть каналы сбыта. Для этого работники подразделения безопасности Управления и филиалов АО «Татэнерго» совместно с Управлением внутренних дел Казани проводят рейды по пунктам приема металлолома.

По инициативе АО «Татэнерго» в УВД города Казани сформирована рабочая группа, которая анализирует факты краж крышек люков во всех районах города. Это позволяет оперативно раскрывать совершенные преступления. Большую помощь в расследовании и раскрытии преступлений оказывает внедренный в Республике Татарстан проект «Безопасный город». Камеры видеонаблюдения позволяют определить круг подозреваемых в совершении преступлений лиц.

Всего по материалам АО «Татэнерго» возбуждено 19 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечен один из вандалов. Также к административной ответственности удалось привлечь трех жителей Казани за хищения, сумма которых менее 2,5 тыс. рублей. Также АО «Татэнерго» заявляет гражданский иск на сумму ущерба.

Так, например, 5 марта и 10 июля этого года вынесены обвинительные приговоры суда в отношении гражданина, который в конце 2018 года похитил 9 крышек люков тепловых камер на сумму 21,7 тыс. рублей. Суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно и штрафу 15 тыс. рублей. Также суд удовлетворил гражданский иск АО «Татэнерго» о взыскании материального ущерба.

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