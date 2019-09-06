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Татар-информ

6 сентября 2019, 11:13

Происшествия

Водитель спас пассажиров из загоревшегося автобуса в Казани

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Происшествия

Водитель спас пассажиров из загоревшегося автобуса в Казани

На улице Карла Маркса у транспортного средства загорелся двигатель.

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Водитель спас пассажиров из загоревшегося автобуса в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

В социальных сетях появилось видео с горящим красным автобусом на улице Карла Маркса. В районе Сельхозакадемии у транспортного средства загорелся двигатель. В ПАТП-2 пояснили, что пожар случился из-за замыкания в электропроводке.

«Водитель Владислав Стрюков увидел в зеркале, что автобус горит. На момент аварии в транспортном средстве находились 40 человек. Он остановился и вместе с кондуктором высадил пассажиров, убедился, что все они в безопасности, схватил огнетушитель и принялся тушить огонь», — рассказал Темляков.

Сергей Темляков отметил, что реакция мужчины была моментальной, так как каждый водитель ПАТП-2 проходил инструктаж и участвовал в учениях по пожарной безопасности.

«Пассажиры вели себя спокойно, проблем с эвакуацией не возникло. Помощь кондуктора потребовалась лишь при высадке пожилого человека», — пояснил Темляков.

Сам Владислав не считает свой поступок героическим. По его мнению, вопрос безопасности пассажиров — это его прямая обязанность.

 

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