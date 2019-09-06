В татарской деревне Урмаево в Чувашии открылся второй детский сад

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). В селе Урмай Комсомольского района Чувашии открылся второй корпус ДОУ «Лейсан». Об этом ИА «Татар-информ» сообщил руководитель национально-культурной автономии татар Чувашии Фарит Гибатдинов.

«Когда по всей России исчезают сёла, в татарской деревне Урмай с населением 3200 человек построен новый детский сад. У нас уже был садик на 130 мест. Но детей в селе больше, нужно было расширяться. В рамках национальной программы “Демография” на основе межрегионального проекта “Дошкольное общее воспитание детей до трех лет” государством на строительство было выделено 93 млн рублей», — рассказал Фарит Гибатдинов.

Торжественное открытие нового детсада прошло с участием главы Республики Чувашия Михаила Игнатьева, главы администрации Комсомольского района Александра Осипова и других гостей. Заведующая ДОУ «Лейсан» Наиля Миннатуллина и проработавшая долгие годы в садике воспитательницей Гузелия Мингазетдинова были награждены почетными грамотами Министерства образования и науки Республики Татарстан.

«Свои подарки учреждению вручили и Всемирный конгресс татар, и Федеральная национально-культурная автономия татар. В списке подарков — татарские детские книги, методические пособия, национальные игрушки, все это очень нужно», — отметил Фарит Гибатдинов.

«Спасибо сельчанам, которые не уезжают из села, а живут здесь, на родной земле, видят свое счастье тут. У нас демография хорошая и в других крупных татарских селах Чувашии — Шыгырдан, Тукаево, Татарские Сугуты — рождаемость превышает смертность. Если в соседних деревнях Тукаево, Чичканы садики не будут вмещать всех детишек, то их могут приводить к нам, в “Лейсан”, расстояние между селами всего 2 — 4 км, это очень удобно», — добавил председатель НКАТ Чувашии.

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