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Татар-информ

6 сентября 2019, 11:02

Экономика и финансы

В Казани разработают стратегию цифровой трансформации Татарстана на ближайшие 3 – 5 лет

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Экономика и финансы

В Казани разработают стратегию цифровой трансформации Татарстана на ближайшие 3 – 5 лет

Фото: Владимир Васильев

Эксперты IT-сферы, представители бизнеса и власти собрались на форсайт-сессии DigITall в ИТ-парке.

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Впервые в столице Татарстана на форсайт-сессии по цифровой трансформации РТ DigITall объединились представители органов власти, научных учреждений, бизнеса и стартап-проектов. Итогом их работы станет план, дорожная карта цифровой трансформации Татарстана, рассказал министр информатизации и связи РТ Айрат Хайруллин.

«Цифровизация как воздух — он нужен всем, везде, 24 часа в сутки, круглый год. Когда мы говорим, что хотим быть в цифровом мире, мы понимаем, что людские и финансовые ресурсы ограничены. Мы хотим, чтобы IT-парк превратился из управляющей компании в центр компетенций, который станет площадкой для интеграции мыслей, идей маленьких компаний. Причем не только тех, которые сидят здесь физически, но и в целом татарстанских», — поделился планами Хайруллин и добавил, что план развития должен затронуть ближайшие 3 — 5 лет.

Мероприятие привлекло порядка 200 участников, среди них эксперты по экономике, цифровизации, представители IT компаний, представители органов государственной власти РТ.

«Мы бы хотели услышать ваши идеи того, каким должен быть Татарстан. Нужно выработать подходы трансформации, которые будут понятны всем, в первую очередь нашему гражданину, потому что он является налогоплательщиком. Мы с вами все платим деньги в бюджет и хотим, чтобы государство эффективно тратило средства на цифровизацию, чтобы каждый из нас получил значимый эффект с точки зрения повышения качества жизни. Второе — это бизнес. Государство должно быть примером того, как эта цифровизация может затронуть государственные процессы с точки зрения госуслуг», — обратился к собравшимся Айрат Хайруллин.

Сегодня в ИТ-парке пройдет пленарное заседание, лекция президента и основателя компании BBiolink.Tech Евгения Черешнева и проектная работа — форсайт-сессия — по разработке стратегии цифровой трансформации республики на площадках о цифровом государстве, городе, социальной среде, подходах к образованию и технологиях.

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