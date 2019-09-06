В Москве впервые пройдет форум лидеров развития общества и территорий «Живые города Евразии»

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). В Москве 21 сентября впервые пройдет Форум лидеров системного развития общества и территорий «Живые города Евразии», сообщают организаторы.

Новое сообщество создаст более 20 передовых общественных инициатив и институций страны. Ценности лидеров развития общества и территорий включают «осознанное целостное развитие, искренние открытые коммуникации, со-творчество, ответственность и уважение к всему живому», говорится в сообщении.

На форуме сформируют связи и общее видение, построят систему взаимоподдержки для развития личности, города и региона.

Ведущие эксперты и практики России и мира передадут участникам Карту системного развития города — в дальнейшем ее можно будет дополнить и применить для улучшения качества жизни в городе. В ее основе лежит интегральный подход живых городов, который получил широкое профессиональное признание и множество как российских, так и международных наград.

Участниками и экспертами мероприятия станут влиятельные предприниматели, общественные деятели, представители власти и лидеры развития общества. Среди спикеров заявлен и представитель Казани — партнер форума «Российский округ № 2223 Rotary International» — «губернатор-элект Российского округа Rotary Int.» Ильдус Янышев.

До 10 сентября участники форума могут подать заявку на Премию Нобеля — это международный конкурс лучших проектов по развитию общества и городов. Победителя выберут при помощи открытого прямого голосования.

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