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Татар-информ

6 сентября 2019, 10:00

Общество

Жюри премии Ага Хана впечатлили размах и участие населения в развитии парков и скверов РТ

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Общество

Жюри премии Ага Хана впечатлили размах и участие населения в развитии парков и скверов РТ

Фото: архив, Салават Камалетдинов

На следующей неделе Казань примет церемонию вручения одной из самых престижных премий в области архитектуры.

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Жюри архитектурной премии Ага Хана впечатлили количество проектов, их размах и участие населения в развитии парков и скверов РТ. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал директор премии Фаррух Дерахшани. 

«Когда проект (программа развития общественных пространств РТ – прим. Т-и) вошел в короткий список финалистов, эксперт приехала в Татарстан, посетила многочисленные площадки, парки, созданные благодаря программе, и рассказала жюри об этом. Жюри очень впечатлили количество проектов, размах и то, что вовлекли местные сообщества не по приказу или указке сверху. Инициатива местного сообщества играла большую роль», — сообщил спикер. 

Он добавил, что за время пребывания в столице Татарстана ни разу не попал в пробки. 

 

«Общее впечатление от города — что он открытый. Воздух свободно циркулирует, очень много света. По улицам одно удовольствие прогуливаться», — резюмировал Фаррух Дерахшани.

Проект по развитию общественных пространств — это единственный российский проект, который за 42 года существования конкурса вышел в финал.

На следующей неделе Казань примет церемонию вручения одной из самых престижных премий в области архитектуры. Подробнее о программе визита принца Ага Хана IV в Казань, шансах озера Кабан на победу в следующих циклах и об исламских садах читайте на портале «События»

Программа развития общественных пространств Республики Татарстан была запущена в 2015 году по инициативе Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. За это время в крупных и малых городах и селах создано и реконструировано множество парков, скверов, набережных, площадей и пешеходных улиц. Реализация программы продолжается — в 2019 году планируется благоустроить еще 54 объекта.

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