Первокурсники Казанского танкового училища впервые в истории произнесли клятву молодого танкиста

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Казанском высшем танковом командном училище первокурсниками впервые в истории учреждения была произнесена клятва молодого танкиста.

«Это посвящение в танкисты. Мы коллегиальным советом офицеров и курсантов подумали и решили ввести новую традицию для первого курса. Она предшествует приведению первого курса к военной присяге. Я думаю, клятва „молодого танкиста“ станет доброй традицией, которая будет долго существовать», — рассказал командир училища генерал-майор Кирилл Кулаков.

Клятва была написана специально для этой церемонии ко Дню танкиста, который ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября. Текст был отобран по конкурсу. Теперь эти строки ежегодно будут читать юные курсанты перед принятием присяги — сегодня их произнесли 133 курсанта Казанского высшего танкового командного училища.

«Клянёмся всегда быть защитниками слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость. Клянёмся! Клянёмся!» — торжественно прозвучали строки клятвы во время церемонии.

«Эта клятва для меня очень многое значит, потому что это очень торжественный ритуал, после которого мы вступаем в ряды танкистов», — рассказал курсант первого курса Роман Степанец из Уссурийска.

После церемонии юные курсанты возложили цветы к памятнику танкисту.

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