Роструд назвал сферы с самым большим числом высокооплачиваемых вакансий

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Транспортная, строительная отрасли, а также сферы производства, недвижимости и добывающей промышленности являются лидерами по количеству вакансий с высокой зарплатой, передает ТАСС со ссылкой на Роструд.

«Среди лидеров по числу предложений с оплатой труда от 80 тыс. рублей в месяц и выше — сферы производства, транспорта, строительства и недвижимости, а также добывающая промышленность», — рассказали в ведомстве.

На высокую оплату труда могут рассчитывать инженеры, прорабы, электрогазосварщики, начальники участков в строительстве, машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта и т. д.

В Роструде добавили, что некоторые зарплатные предложения достигают 300 — 400 тыс. рублей, например, вакансии для пилотов, помощников капитана, машинистов горных выемочных машин.

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