В Минпросвещении назвали пять тем итоговых сочинений для 11-х классах

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева рассказала, по каким темам выпускники учебного года 2019/20 будут писать итоговое сочинение, сообщает ТАСС.

«Первая тема — „Война и мир“, к 150-летию великой книги. Второе направление — „Надежда и отчаяние“, третья [тема] — „Добро и зло“, четвертая — „Гордость и смирение“. И пятое направление — „Он и она“», — рассказала глава федерального министерства.

На вопрос о выборе темы Васильева ответила, что остановилась бы на двух вариантах: «Надежда и отчаяние» и «Он и она». По словам министра, в сочинении она использовала бы книги и материалы, посвященные важным и трагическим событиям.

«Я бы все это писала по материалам, по книгам, которые посвящены самым важным событиям, самым трагическим, самым высоким событиям, потому что два этих направления поднимают человеческое существо либо к самому высокому, либо к самому низкому, я бы через призму этого писала», — рассказала Васильева.

Ежегодно в декабре одиннадцатиклассники пишут итоговое сочинение. При успешном написании ученики получают доступ к сдаче ЕГЭ, а те, кто не сможет справиться с заданием, могут попробовать пересдать.

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