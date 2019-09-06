В России создадут онлайн-карту загрязнения воздуха и воды

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). В России в ближайшее время заработает интерактивная карта с информацией о загрязненности воздуха и воды на территории страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минприроды РФ.

В сообщении ведомства отмечается, что появление карты о загрязненности воздуха анонсировал замруководителя Росприроднадзора Рамиль Низамов на полях Восточного экономического форума. Данные будут отображаться в формате светофора — с использованием трех основных цветов.

«Информация от мониторинговых станций и онлайн-датчиков с предприятий, а также данные от Росприроднадзора и Роспотребнадзора на интерактивной карте будут сведены в простое и понятное представление: „зеленый“, „жёлтый“ или „красный“ уровни загрязнения», — говорится в релизе министерства.

Похожую карту по проекту «Чистая вода» анонсировал замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Росприроднадзор приступил к созданию электронной карты загрязнения территорий Волги.

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