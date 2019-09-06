Медведев подписал распоряжение о закупке иностранных лекарств для детей

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о закупке иностранных лекарственных средств для детей. Об этом Председатель Правительства РФ сообщил на своей странице в Facebook.

«Некоторые формы необходимых препаратов (свечи, сиропы, растворы) в данный момент производятся только за рубежом, и производители не регистрируют их в России», — отмечается в посте.

По словам Медведева, сейчас налаживается отечественное производство всех форм обезболивающих лекарств, чтобы полностью обеспечить детей. Закупаться препараты будут на средства, выделенные из резервного фонда.

Распоряжение даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в страну такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в десяти лекарственных формах, а также клобазам.

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