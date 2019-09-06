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Татар-информ

6 сентября 2019, 00:28

Экономика и финансыОбщество

Минтруда РТ: Коэффициент напряженности на рынке труда Татарстана не растет

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Экономика и финансыОбщество

Минтруда РТ: Коэффициент напряженности на рынке труда Татарстана не растет

На каждого зарегистрированного безработного жителя республики приходится в среднем четыре свободных вакансии.

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане коэффициент напряженности на рынке труда остается стабильным. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В общей сложности в республике, согласно данным на 4 сентября, насчитывается 11 тыс. 255 официально признанных безработными лиц – на 60 человек меньше, чем неделей ранее. Работодатели заявили сведения о 46 тыс. 857 вакансиях, причем о 5 тыс. 213 из них – впервые.

В сообщении ведомства сказано, что «коэффициент напряженности на рынке труда условно составил 0,24 человека на одну вакансию». Таким образом, на одного безработного приходится в среднем четыре вакантных места. В целом уровень регистрируемой безработицы в регионе не превышает 0,55% от численности рабочей силы.

При этом на 4 сентября в трех моногородах Татарстана зафиксировано снижение числа зарегистрированных безработных. Так, в Набережных Челнах их количество уменьшилось на 21 человека – до 1161. Кроме того, безработных стало меньше в Камских Полянах и Чистополе. Их число сократилось до 265 и 316 соответственно.

Незначительно выросла численность безработных в Елабуге, Зеленодольске, Менделеевске и Нижнекамске (в них лишились работы от двух до 30 человек). 

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