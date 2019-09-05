Минниханов: Я призываю поддержать курс преобразований, поддержать родной Татарстан

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Татарстану нужен деятельный, работоспособный парламент, который позволил бы обеспечить устойчивое развитие республики и повышение благосостояния жителей. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступив с официальным обращением к жителям республики.

«Избирательная кампания прошла достаточно спокойно и конструктивно. На каждый мандат претендуют по 4 кандидата от различных политических сил и самовыдвиженцев. Вами высказано немало замечаний и наказов. Все они будут учтены в работе», — сказал Минниханов в своем обращении.

Президент РТ напомнил, что на основе наказов избирателей в республике готовится новая республиканская программа «Наш двор». За 3 года будут благоустроены все дворы. С учетом пожеланий сельчан уже приступили к работе 4 медицинских комплекса — мобильные поликлиники.

«Будут продолжены действующие программы. Все это стало возможным благодаря экономическому развитию — новым производствам, устойчивому росту инвестиций, инновациям. Однако мы не останавливаемся на достигнутом. Предстоит решить еще много вопросов. Надо смело идти вперед, опираясь на поддержку каждого из вас», — отметил Рустам Минниханов.

«Я призываю 8 сентября прийти на избирательные участки, поддержать курс проводимых преобразований, поддержать родной Татарстан. Только вместе мы можем обеспечивать устойчивое развитие республики и повышение благосостояния. Уверен, что так и будет!» — подчеркнул Президент РТ.

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