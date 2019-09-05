«КидСпейс» обучит казанских школьников предпринимательскому делу

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Есть мнение, что предпринимателями рождаются и такой человек раскроется без всякой помощи. Другая точка зрения — не каждый ребёнок может проявить себя и поверить в свои силы самостоятельно.

Так нужно ли прививать ребенку навыки предпринимательства и чем они могут помочь ему в жизни?

Ни для кого не секрет, что предприимчивый, целеустремленный, энергичный человек, который ко всему прочему владеет умением генерировать бизнес-идеи, разрабатывать бизнес-проекты, способен оценивать социальные, экономические и технологические условия деятельности, прогнозировать сценарии развития своего дела, а также умеет вести переговоры, работать в команде — всегда будет успешен и ценен на рынке труда и в жизни. Но не каждый может собрать и увлечь команду. Не каждый способен на глобальное видение стратегии. В этом смысле развитие предпринимательского мышления — это ещё и возможность для ребенка определиться: могу ли и хочу ли я быть предпринимателем?

Ответить на этот вопрос, а также узнать о компетенциях, которыми должен обладать предприниматель, об основах создания своего бизнеса, маркетинга и рекламы поможет детский город «КидСпейс», который при поддержке Министерства экономики Республики Татарстан и Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан в сентябре этого года запускает информационно-игровой курс «Займи идею делом» по обучению предпринимательским навыкам школьников средних и старших классов города Казани.

«В процессе обучения в форме деловой игры, проживая и ощущая различные ситуации, мы вместе с «КидСпейс» будем формировать новое финансово грамотное поколение — в этом цель разработки курса», — сообщил нам руководитель Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан Айдар Салихов.

Занятия будут проводиться на территории «КидСпейс» (г. Казань, стадион «Казань Арена») бесплатно для всех желающих детей среднего и старшего школьного возраста. Для записи на занятие как индивидуально, так и группой (классом) просим обращаться по телефону: 226-26-52, 226-26-42.