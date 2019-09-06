«Клиника Нуриевых» представила опыт бережливого производства на конференции в Ростове-на-Дону

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). В Ростове-на-Дону проходит конференция «Репродуктивные технологии сегодня и завтра», организованная Российской ассоциацией репродукции человека (РАРЧ) и журналом «Репродукция человека». Это наиболее представительный российский форум по проблемам лечения бесплодия. Достижениями репродуктивной медицины в Татарстане поделились с коллегами руководители «Клиники Нуриевых».

В части организации оказания медицинских услуг «Клиника Нуриевых» ориентируется на систему менеджмента, впервые реализованную японским автогигантом Toyota и известную как бережливое производство. Генеральный директор клиники Ильяс Нуриев рассказал коллегам, как бережливое производство помогает врачам больше времени уделять пациентам, освобождая от рутинных задач, а пациентов превращает из пассивных потребителей медицинских услуг в информированных участников процесса лечения.

«Когда пациенты приходят к нам, начитавшись рекомендаций в Интернете, наша задача — систематизировать их знания. Поэтому перед каждой манипуляцией мы устраиваем небольшой экзамен. В системе "Инфомат" они изучают информацию о процедуре и о том, как правильно к ней готовиться. За этим следует тест, и если они не проходят тестирование, то к процедуре не допускаются. Одним действием мы решаем две задачи. Существенно облегчаем врачам объяснение сути лечения пациентам, а пациентам даем достоверные знания», — рассказал Ильяс Нуриев.

Главный врач «Клиники Нуриевых» Наиль Нуриев представил опыт применения медицинской статистики в практике клиник репродуктивного здоровья. Обоснование каждого врачебного назначения статистическими исследованиями давно стало общепризнанной медицинской практикой. Сейчас эта тенденция набирает популярность в российских клиниках. В лечении бесплодия статистические данные помогают делать более оптимальной стратегию лечения, выбирать наиболее благоприятные дни для проведения процедур, находить подход к сложным случаям.

«Современному врачу сложно работать, потому что вокруг много разрозненных данных. Одни данные в приказах и рекомендациях, которые принимались много лет назад и устарели. Другие данные предлагают фармкомпании. Без чтения исследований, где анализируются данные по тысячам пациентов, и без анализа собственной практики принять качественное решение не получится. О многих препаратах и процедурах сложилось мнение, что от них пациенту становится лучше. А статистика показывает, что и без них ему тоже станет лучше», — поделился мнением Наиль Нуриев.

«Клиника Нуриевых» — сеть центров репродуктивного здоровья. Основана в 2003 году братьями Ильясом и Наилем Нуриевыми. Специализируется на лечении бесплодия, женском и мужском здоровье. Отделения и филиалы расположены в Казани, Ижевске, Кирове и Набережных Челнах.