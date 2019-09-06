В Менделеевске проведут юбилейный фестиваль «Эчпочмак трофи»

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). В Менделеевске в пятый раз состоится фестиваль по внедорожным гонкам «Эчпочмак трофи». Соревнования пройдут с 20 по 22 сентября на территории Менделеевского района при поддержке администрации города. Об этом сообщается в официальном паблике в соцсети «ВКонтакте».



«Участников ждет нереальная трасса с болотами, непроходимыми участками, вязкой грязью, поваленными на дороги деревьями… около 60 точек для всех классов», – говорится в сообщении организаторов.

Юбилейный «Трофи» отличается от предыдущих. Если в прошлые годы участники могли участвовать лишь в самой гонке, в этот раз любителей бездорожья ждет торжественный старт и проезд через подиум на центральной площади Менделеевска.



В этом году организаторы фестиваля дали возможность испытать трассу как профессиональным джиперам, так и новичкам внедорожного спорта. Для этого они специально ввели гостевой класс – OPEN, где автолюбители смогут окунуться с головой во всю атмосферу гонки без тревоги за машину. Точки можно будет брать пешком.



Гонщики смогут продемонстрировать свои автомобили всем желающим, рассказать о модернизации «железных коней». Это своего рода акция по пропаганде автомобильного спорта, которая в Татарстане с каждым годом становится все более популярным.

Чтобы стать участников «Эчпочмак трофи», нужно лишь подать заявку через официальную группу во «ВКонтакте»: vk.com/pokatushka4x4.

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