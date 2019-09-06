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Татар-информ

6 сентября 2019, 06:18

Спорт

В Кукморе закупят спортивно-техническое оборудование для площадок в целях сдачи норм ГТО

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Спорт

В Кукморе закупят спортивно-техническое оборудование для площадок в целях сдачи норм ГТО

Площадка размером 27 на 11,5 метра будет размещена за спортивной школой «Зилант».

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). В Кукморе закупят спортивно-техническое оборудование для организации спортивных площадок в целях подготовки ко Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне», пишет газета «Трудовая слава».

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Демография». Площадку размером 27 на 11,5 метра разместят за спортивной школой «Зилант».

Начальник районного Управления по делам молодежи и спорту Алмаз Галяветдинов пояснил, что на площадке планируется установить 32 спортивных снаряда. Цель – привлечь население к занятиям спортом, приобщить к физической культуре и укрепить здоровье.

На сегодняшний день в Кукморском районе успешно функционируют 28 универсальных спортивных площадок. На днях были открыты баскетбольная и волейбольная площадки в деревнях Нижняя Русь и Средний Кумор. В будущем году такие же площадки будут возведены в Кошкино и Березняках.

 

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