«Из декретного отпуска – с новой профессией»: жительницы сел РТ выучились на парикмахеров и логистов

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Общая численность рабочей силы по итогам 2018 года в Татарстане составила более 2 млн человек, а уровень занятости — почти 62 процента. Это выше, чем в ПФО и в целом по России. В территориальном разрезе уровень безработицы варьируется от 0,13 процента в Лаишевском районе до 0,79 процента в Елабужском районе. 60 процентов безработных жителей республики составляют женщины.

«Цифры — цифрами, но работу по сокращению числа безработных в Татарстане нужно продолжать. При этом необходимо учитывать складывающуюся демографическую ситуацию. Перед нами стоят сложные задачи по обеспечению экономики кадрами на фоне ежегодного снижения численности трудоспособного населения», — отметил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на коллегии Минтруда РТ.

Татарстан повышает рождаемость, активно участвуя в реализации приоритетного нацпроекта «Демография». Регион содействует занятости женщин и создает условия для дошкольного образования детей в возрасте до трех лет. Постановлением Кабинета министров РТ утверждено положение об организации в республике профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности, на 2014 – 2020 годы.

В числе приоритетных задач, стоящих перед сотрудниками Минтруда РТ в текущем году, является недопущение роста безработицы. В республике продолжается реализация активных программ содействия занятости населения. В их числе — профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Особое внимание при этом уделяется повышению профессиональных компетенций сельских жительниц.

Жительницы Заинска обучаются на менеджеров-логистов, операторов ЭВМ и сметчиц

В Заинском районе в прошлом году десять мам, находящихся в декретном отпуске, прошли обучение по программе «Оператор ЭВМ». В текущем году еще десять участниц программы обучились сметному делу. О возможности получить новую специальность бесплатно молодые женщины узнают через газеты, соцсети, интернет-издания, официальные сайты Минтруда РТ и Центра занятости Заинского района. Выбор специализации проводится исходя из потребностей на рынке труда и с учетом индивидуальных предпочтений самих женщин.

«Об организуемом Центром занятости обучении мне рассказала знакомая. Собрала все необходимые документы и обратилась в Центр занятости. Стремление к новым знаниям поддержали мои родные. Проблем с освоением программы не возникло. Месяц обучения промчался быстро, обучение понравилось, узнала много нового и интересного. Это уникальная возможность после декретного отпуска приступить к работе с новыми знаниями», — рассказала участница программы Светлана Яшина.

Занятия проводятся как индивидуально, так и в групповой форме. Все зависит от пожеланий женщин и количества участников. Формы работы и специализация определяются в начале каждого года. Интересно, что каждый год жительницы района отдают предпочтение новым программам.

«В 2017 году женщины прошли обучение по программе „Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд“, в 2016 году — по направлению „Пользователь 1С: предприятие“, а в 2015-м — „Менеджер-логист“. Длительный перерыв в работе часто приводит к потере квалификации, однако Центр занятости помогает мамам в декретном отпуске повышать квалификацию и конкурентоспособность на рынке труда. Освоившие новую специальность участницы программы успешно адаптируются к рабочему месту после декретного отпуска», — отметила и. о. директора Центра занятости населения Заинска Ольга Лаптева.

В Верхнем Услоне декретницы готовятся к возвращению на работу еще до рождения малышей

К возвращению к трудовой деятельности в некоторых районах будущих мам начинают готовить еще до рождения малышей. Так, в Верхнеуслонском комплексном центре социального обслуживания населения «Островок надежды» проводятся регулярные занятия для беременных женщин в клубе «Аистенок». Будущим мамам здесь рассказывают о трудоустройстве после декретного отпуска. Очередная встреча состоялась этим летом. Темой занятия стала организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком и планирующих возвращение к трудовой деятельности.

«Женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, часто переживают, что отстанут от жизни, утратят необходимые навыки и знания. Ведь в течение трех лет, пока мама находится в отпуске, могут произойти колоссальные перемены. Служба занятости населения разработала программу по организации персонального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности. Мамы могут получить новую профессию или дополнительное профессиональное образование будучи в отпуске по уходу за ребенком», — сообщила на встрече с будущими мамами ведущий инспектор Центра занятости населения Верхнего Услона Алина Габдрахманова.

Специалист Центра занятости населения разъяснила условия участия в районной программе: где можно пройти обучение, какую профессию можно получить. Организацией обучения и дополнительного профессионального образования для декретниц Центр занятости занимается с 2011 года. С начала работы программы в учебных центрах Казани уже обучено восемь женщин по специальностям «маникюрша», «бухгалтер», «оператор ЭВМ», «ландшафтный архитектор» и «компьютерный дизайн».

«Служба занятости населения разработала программу по организации персонального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности. В 2019 году по программе одна жительница района освоила профессию парикмахера. О возможности пройти обучение женщины узнают из объявлений в детских больницах, на сайте Центра занятости, а также в центре социального обслуживания населения „Островок Надежды“», — рассказали ИА «Татар-информ» в Центре занятости Верхнеуслонского района.

В центре соцобслуживания населения «Островок Надежды» для женщин проводятся групповые занятия, на которых молодые мамы учатся не только азам ухода за новорожденными детьми, но и получают всевозможные консультации правового характера. Работа в данном направлении будет продолжена в 2020 году.

Чистополь готовит специалистов по кадровому делопроизводству

Аналогичная работа проводится в Центре занятости населения Чистополя. В прошлом году десять жительниц района, находящихся в отпусках по уходу за малышами, освоили новую специальность — «кадровое делопроизводство». В сентябре-октябре текущего года также планируется запустить обучение для очередной группы из десяти женщин, планирующих после декретного отпуска выйти на работу.

«Услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию оказываются в групповой форме обучения путем проведения аудиторных занятий по профессиям и программам. Центр занятости населения информирует женщин о проведении учебы через печатные СМИ и радио, а также размещает информацию на портале государственной службы занятости, информационных стендах и в бегущей строке Центра занятости», — сообщила начальник отдела Центра занятости населения Чистополя Ольга Мангулова.

При обращении в Центр занятости населения всем жительницам района оказываются услуги по профессиональной ориентации. При этом у каждой женщины выявляются профессиональные склонности и предпочтения. Здесь периодически проводятся занятия по профессиональной переподготовке по специальностям «менеджер по персоналу», «парикмахер», «маникюрша», «повар» и другим, а также оказывается бесплатная юридическая помощь.

Мамы Лениногорска обучаются на бухгалтеров и парикмахеров

Обучение мам, находящихся в отпуске по уходу за малышами, в Центре занятости населения Лениногорска проводится с 2012 года. Так, в прошлом году занятия по специально разработанной программе прошли 15 женщин. Занятия для мам проводили специалисты Колледжа инноваций, менеджмента и бизнеса из Набережных Челнов на основании заключенного госконтракта по специальностям «мастер маникюра», «менеджер по персоналу», «1С: предприятие», «оператор АЗС», «парикмахер», «лаборант химического анализа» и «маляр».

«По специальности „1С: предприятие“ в июне-июле прошлого года обучились шесть женщин. Специальность парикмахера выбрали еще девять человек, которые обучались с июня по сентябрь 2018 года. В 2019 году по данной программе будет обучено еще 15 человек. После окончания программы им будут выданы удостоверения установленного образца», — сообщили в Центре занятости Лениногорска.

Профессиональное обучение для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и планирующих возвращение к трудовой деятельности, проводится в каждом районе республики.

Материал подготовлен при содействии Министерства труда и социальной защиты РТ.

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