В Нижнекамске открыли бесплатный центр активного долголетия с высокотехнологичными тренажерами

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). В Нижнекамске открылся бесплатный центр активного долголетия. Он оснащен беговой дорожкой за 5 млн с эффектом антигравитации, электронным симулятором для развития координации и еще множеством высокотехнологичных тренажеров. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Центр предназначен для жителей Нижнекамска старше 50 лет. Заниматься в нем можно абсолютно бесплатно.





«Когда я увидел в Альметьевске такой центр, по-хорошему позавидовал», – поделился мэр Айдар Метшин.





Депутат городского Совета Гульнара Музипова обратила внимание на скорость воплощения идеи. «Мы с вами в конце мая обсуждали этот вопрос, и вот уже в начале сентября открываем этот центр», – отметила она.





Новый объект расположен по адресу: Химиков, 16. В центре расположено девять тренажеров. С посетителями будут работать специально обученные инструкторы. Все оборудование в центре американского производства, в нем нет «железного» отягощения, как в обычных тренажерах, но в то же время пневматическая система позволяет дозировать нагрузки.





Один из самых необычных тренажеров в центре активного долголетия – это беговая дорожка с эффектом невесомости за 5 млн рублей. Человек тренируется в капсуле с повышенным воздушным давлением, что ослабляет нагрузки. Такой тренажер подходит для людей после операций – после замены суставов на ногах, либо для людей, страдающих от ожирения.





Для того чтобы записаться в центр, необходимо сначала получить направление от участкового терапевта или геронтолога.



Каждого записавшегося включат в группу из восьми человек, в день через центр будут проходить шесть таких групп. Если учесть, что тренироваться рекомендовано дважды в неделю, центр активного долголетия сможет обслуживать 144 человека.

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