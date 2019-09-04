Директор премии Ага Хана предложил провести в Казани международные архитектурные конкурсы

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Казани не хватает смелых архитектурных решений. Для этого необходимо проводить всероссийские и международные конкурсы и привлекать в город известных архитекторов, рассказал ИА «Татар-информ» директор премии Ага Хана в области архитектуры Фаррух Дерахшани.

«Это добавило бы еще больше шарма, архитектурной привлекательности городу. Хотелось бы, чтобы появились смелые проекты, которые были бы укоренены в жизни общества Республики Татарстан, но в то же время выделялись с точки зрения архитектуры», — отметил он.

У организации Ага Хана по развитию большой опыт в проведении подобных мероприятий, и они готовы поделиться своими знаниями с Татарстаном, добавил Дерахшани.

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