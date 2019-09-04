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Татар-информ

6 сентября 2019, 09:00

Экономика и финансы

Директор премии Ага Хана предложил провести в Казани международные архитектурные конкурсы

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Экономика и финансы

Директор премии Ага Хана предложил провести в Казани международные архитектурные конкурсы

Фото: Салават Камалетдинов

Столице Татарстана не хватает смелых архитектурных решений, считает Фаррух Дерахшани.

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Казани не хватает смелых архитектурных решений. Для этого необходимо проводить всероссийские и международные конкурсы и привлекать в город известных архитекторов, рассказал ИА «Татар-информ» директор премии Ага Хана в области архитектуры Фаррух Дерахшани.

«Это добавило бы еще больше шарма, архитектурной привлекательности городу. Хотелось бы, чтобы появились смелые проекты, которые были бы укоренены в жизни общества Республики Татарстан, но в то же время выделялись с точки зрения архитектуры», — отметил он.

У организации Ага Хана по развитию большой опыт в проведении подобных мероприятий, и они готовы поделиться своими знаниями с Татарстаном, добавил Дерахшани.

Полный текст интервью читайте на портале «События».

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