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Татар-информ

6 сентября 2019, 08:30

Экономика и финансы

«Природа там начала возрождаться»: набережная Кабана сможет претендовать на победу в премии Ага Хана

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Экономика и финансы

«Природа там начала возрождаться»: набережная Кабана сможет претендовать на победу в премии Ага Хана

Фото: архив/Рамиль Гали, Салават Камалетдинов

В нынешнем цикле проект набережной озера Кабан не был учтен жюри, так как был введен в эксплуатацию позже 2017 года.

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). У проекта благоустройства набережной озера Кабан есть все шансы претендовать на победу в премии Ага Хана в области архитектуры в следующих циклах. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал директор премии Фаррух Дерахшани.

«Проект благоустройства озера Кабан очень интересен. Там был запущен процесс очистки воды, возвращения растительности, цветов. Это очень важный момент, что действительно природа в этом месте начала возрождаться», — отметил он. 

В 2019 году к отбору в участии конкурса на соискание премии Ага Хана допускались проекты, которые были реализованы с 1 января 2012-го до 31 декабря 2017 года и находящиеся в общественном пользовании не менее одного года. По этому критерию проект набережной и был отсеян.

Отметим, что одним из шести лауреатов премии стала Программа развития общественных пространств Республики Татарстан. Это единственный российский проект, который за 42 года существования конкурса вышел в финал.

Премия в области архитектуры была учреждена Ага Ханом в 1977 году. Она вручается за выдающиеся достижения в области архитектурных решений, отвечающих нуждам и потребностям сообществ в странах, где есть значительная численность мусульманского населения.

 

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