Принц Ага Хан IV обсудит с Миннихановым сотрудничество в области культуры и общественного развития

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Принц Карим Ага Хан IV на следующей неделе проведет переговоры с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Стороны обсудят возможные варианты сотрудничества, рассказал ИА «Татар-информ» директор премии Ага Хана в области архитектуры Фаррух Дерахшани.

Организация Ага Хана по развитию работает в совершенно разнообразных областях, отметил он. Ее сотрудниками являются около 80 тыс. человек в более чем 20 странах. В основном речь идет о развивающихся регионах.

«Но Татарстан со многих точек зрения весьма развитая республика. Можно сказать, что на ее примере и достижениях можно учиться. Мы очень ценим тот опыт, который наработан в Татарстане, но, конечно же, есть различные направления сотрудничества, в которых можно начинать работать. Это культура, это общественное развитие, музыка. Я уверен, что принц будет рад обсудить это с Миннихановым», — добавил Дерахшани.

Награждение лауреатов премии Ага Хана пройдет 13 сентября в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Также принц встретится с Государственным советником Татарстана Минтимером Шаймиевым.

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