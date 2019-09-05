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Татар-информ

6 сентября 2019, 03:24

Общество

На городском кладбище Нижнекамска создадут электронную базу захоронений и высадят 1200 деревьев

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Общество

На городском кладбище Нижнекамска создадут электронную базу захоронений и высадят 1200 деревьев

Фото: e-nkama.ru

Работы будут осуществляться поэтапно: после обустройства братской могилы на кладбище высадят около 1200 деревьев.

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет праздноваться в 2020 году, на городском кладбище Нижнекамска появится братская могила. Выездное совещание на месте будущего почетного захоронения провел глава города Айдар Метшин, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

До заморозков строители планируют уложить фундамент братской могилы, чтобы весной приступить к основным работам. Помимо этого, постепенно будет благоустроена территория самого кладбища – входные группы, дорожки, озеленение.



Айдар Метшин отметил, что необходимо составить полный перечень работ и определить этапы благоустройства.



«Мы должны привести в порядок не только территорию кладбища, но и архивировать имеющиеся бумажные документы и создать электронную базу захоронений», – подчеркнул мэр.



Работы будут осуществляться поэтапно: после обустройства братской могилы специалисты приведут в порядок центральный вход и площадку, высадят около 1200 деревьев. Начальник города посоветовал изучить опыт тех городов, где похожие работы выполнены достаточно хорошо.

 

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