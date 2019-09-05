Новый сезон в менделеевской спортшколе «Айсберг» открылся с награждения лучших

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). В детско-юношеской спортивной школе «Айсберг» города Менделеевска стартовал новый сезон. По этому случаю на территории ледового дворца с участием воспитанников, тренеров и родителей состоялась торжественная линейка, передает ИЦ «Менделеевск».



С приветственным словом выступили начальник Управления по делам молодежи и спорта Рашат Фаизов и директор ДЮСШ «Айсберг» Егор Демидов. Они пожелали ребятам и тренерскому составу удачного сезона. А чиновник еще и пригласил хоккеистов с наставниками в молодежный центр «Яшьлек».





«Для дальнейшей физической подготовки скалодром, который обустроен в молодежном центре, поможет укрепить ваши кисти и пальцы. Приходите с тренерами», – подчеркнул представитель исполкома.

На линейке состоялось награждение. Хоккеисты 2007 года рождения отмечены благодарственными письмами главы Алнашского района за помощь в проведении Сельских республиканских зимних игр в Удмуртии. Сотрудникам ледового дворца вручили значки ГТО.





По словам начальника Управления по делам молодежи и спорта, ДЮСШ «Айсберг» является одним из самых активных спортивных учреждений города по сдаче нормативов «Готов к труду и обороне».

Завершая линейку, Егор Демидов презентовал новую комфортную тренерскую форму. Она выполнена в черном цвете.

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