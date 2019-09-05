Пожилые сельчане Тетюшского района начали проходить диспансеризацию в ЦРБ

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). В Тетюшском районе Татарстана стартовала доставка пожилых людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в Центральную районную больницу на диспансеризацию, пишет местная газета «Авангард».

Проект осуществляется в рамках реализации системы федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Социальный центр «Тетюшское сияние» благодаря программе получил новый автомобиль вместимостью пять пассажирских мест, одно из которых рассчитано на человека в кресле-коляске.

Пробный выезд по доставке пожилых людей на осмотр в районную больницу состоялся в конце августа: в нем приняли участие десять жителей села Монастырское. Плановые выезды стартовали с начала текущей недели. В числе первых медицинский осмотр начали проходить сельчане из труднодоступных населенных пунктов.

На диспансеризацию в районную больницу приехали четыре жителя села Ильинское. Валентине Тютюниковой 86 лет, на приеме у врача она не была больше трех лет, и поэтому на поездку в ЦРБ согласилась сразу. «У меня гипертония. Самой ехать тяжело, и транспорта нет», – сказала она.

Галина Лузгова врачей посещает почаще, но обрадовалась возможности пройти диспансеризацию. «Хорошо, что на нас, стариков, внимание обращают. Сегодня кровь сдала, давление измерили. Все хорошо, хныкать не будем», – отметила она.

Пожилым сельчанам проводят лабораторные исследования, делают ЭКГ, их осматривает врач общей практики. Врач Галина Корсакова рассказала, что в основном пациенты жалуются на давление, головокружение, плохое зрение, слух. Некоторым пенсионерам тяжело самостоятельно дойти даже до кабинета, поэтому их сопровождают медсестра отделения надомного обслуживания Сания Самерханова и один соцработник.

Начальник отдела соцзащиты Минтруда, занятости и социальной защиты РТ в Тетюшском районе Ольга Колсанова сообщила, что в текущем году планируется доставить в медучреждения более 700 жителей Тетюшского района старше 65 лет. Выезды будут проходить регулярно в будние дни.

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